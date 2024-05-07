В австралийском городе Сиднее прошел автопробег, посвященный празднованию Дня Победы. Автомобильную колонну возглавил внедорожник с флагом России и Георгиевскими лентами, которым управлял пасынок главкома ВСУ Александра Сырского – Иван Сырский. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Из уважения к Владимиру Владимировичу и из-за моего… прадеда, который воевал и прошел Великую Отечественную войну», – прокомментировал свое участие в автопробеге Иван Сырский.

Известный российский активист, проживающий в Австралии, Семен Бойков отметил, что Иван Сырский принимает участие в автопробеге, посвященном празднованию Дню Победы в Сиднее, каждый год несмотря на угрозы со стороны руководства украинской армии и прессы.

По словам активиста, сегодняшний автопробег в Сиднее возглавил внедорожник Ивана Сырского, который к праздничному мероприятию украсили российским флагом и Георгиевскими лентами. Таким образом Иван Сырский поздравил российского президента с инаугурацией и Днем Победы.