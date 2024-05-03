Столицу Германии накрыло облако ядовитого дыма из-за масштабного пожара на металлургическом предприятии оборонно-промышленного комплекса компании Diehl. Кадры с места событий были опубликованы авторами Телеграм-канала Mash.

«Завод, производящий ЗРК IRIS-T и реактивные снаряды GMLRS (в том числе для ВСУ), горит в Берлине. Столицу Германии накрыло ядовитым дымом. Жителей просят не выходить из домов», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Местные СМИ пишут, что в здании предприятия компании Diehl Metal Applications был расположен гальванический цех, где занимались отделкой металлических поверхностей. На территории предприятия хранились большие объемы цианистой меди и серной кислоты. Местные власти уже предупредили местное население о риске образования синельной кислоты в результате пожара.

Напомним, что в марте Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву, в который должны были войти в том числе и реактивный снаряды GMLRS.