Администрация американского президента Джо Байдена проведет оценку ударов ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) по лагерю с беженцами в Рафахе, чтобы определить пересек ли Израиль «красные линии». Такую информацию сообщает Axios, ссылаясь на свои источники в Белом доме.

Как сообщили источники Axios, после визита Джейка Салливана (советник президента США по нацбезопасности) в Израиль, Соединенные Штаты были уверены, что израильские власти минимизируют потери среди населения во время операции в Рафахе.

Напомним, удар по Рафаху был нанесен армией обороны Израиля в ночь на 27 мая. ЦАХАЛ заявил, что цель удара была выбрана, основываясь на разведданных. В результате удара Израиля по лагерю в Рафахе погибло двое представителей ХАМАСА, Ясин Рабиа и Халед Нагар.

Однако также погибло порядка 45 палестинских беженцев. Данный авиаудар стал одним из самых смертоносных инцидентов в Рафахе с того времени, как началось майское наступление израильских войск на город. Согласно информации представителей здравоохранения в Газе, среди погибших были женщины и малолетние дети.