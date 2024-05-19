ВСУ атаковали беспилотником поселок Северный в Белгороде. По информации, представленной главой региона Вячеславом Гладковым, в двух многоквартирных домах повреждено остекление.

«…Никто из мирных жителей не пострадал», — рассказал губернатор Белгородской области.

Он также отметил, что осколки упавшего украинского дрона посекли три припаркованных у домов автомобиля. Сейчас продолжается обход территории, направленный на выявление повреждений после атаки ВСУ, оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия взрывов.

Ранее стало известно, что один из украинских дронов влетел в окно многоквартирного дома. В результате пострадала 11-летняя девочка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области ставит перед собой цель сформировать «санитарную зону», чтобы предотвратить удары ВСУ по Белгороду.