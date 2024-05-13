Спасатели продолжают разбирать завалы уничтоженного в результате атаки ВС Украины по Белгороду 12-го мая подъезда многоквартирного дома. Авторы Телеграм-канала Mash сообщают, что на утро 13-го мая было обнаружено тело 15-го погибшего жителя.

Сотрудники экстренных служб работали на месте трагедии всю ночь. Для разбора завалом была привлечена тяжелая техника и установлено дополнительное освещение. При этом пожарные продолжали тушить тлеющие очаги на месте разрушенного подъезда в течение всей ночи.

По данным Минобороны России, трагедия в Белгороде произошла в результате попадания в многоквартирный дом фрагмента сбитой ракеты «Точка-У» Вооруженных сил Украины. Всего 12-го мая в небе над Белгородом было уничтожено шесть украинских ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

СК России начал расследование трагедии, возбудив уголовное дело о теракте по факту обстрела украинскими военными гражданского населения Белгорода.