Бельгийское телевидение прервало трансляцию музыкального конкурса «Евровидение-2024» из-за выступления участницы из Израиля Эден Голан. Трансляция второго полуфинала была прервана бельгийским телеканалом VRT, как только началось выступление Эден Голан. Отмечается, что даже часть зрителей, находящихся в зале, пытались освистать певицу.

Вместо трансляции шоу, на телеэкранах бельгийцев появилась надпись, осуждающую действия Израиля.

«Это профсоюзная акция. Мы осуждаем нарушения прав человека государством Израиль», – гласила надпись на экранах.

Представители профсоюза работников бельгийского телевидения заявили, что Израиль совершает геноцид в отношении жителей сектора Газа. Они не согласны с тем, что Европейским вещательным союзом была допущена представительница Израиля.