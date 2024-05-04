После обновления онлайн-магазина Apple Store в нем появилась новая функция совершения покупок посредством общения с консультантом по видеосвязи. Эксперты по продукции Apple ответят на все интересующие покупателя вопросы в режиме живого видеочата. Об этом в своем материале сообщает портал 9to5mac.com.

Новая функция позволяет клиентам официального магазина Apple Store получать индивидуальные консультации посредством живого общения с экспертом любым удобным для покупателя способом. Стоит отметить, что режим видео-консультации с экспертом осуществляется в одностороннем режиме. Другими словами, клиент видит консультанта на видео, а эксперт – нет.

Для клиентов, которые не желают общаться с консультантом посредством видеосвязи, доступен текстовый чат или телефонный звонок. Данные функции работают в круглосуточном режиме. При этом режим видео-консультации пока доступен только для клиентов американского онлайн-магазина Apple Store.