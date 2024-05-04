В течение пяти лет журналист Димитрис Аликакос судился с Иерусалимским патриархатом из-за 25-минутного видеоролика-интервью, опубликованного на YouTube-канале Holy Fire – The Truth, о тайне снисхождения благодатного огня. В итоге греческий журналист был оправдан решением суда в Афинах.

Димитрис Аликакос написал книгу о тайне снисхождения благодатного огня в Иерусалиме, а также опубликовал большое интервью с архиепископом Исидором, в котором священнослужитель подтвердил, что именно он зажигает лампады с благодатным огнем обычной зажигалкой.

В ходе опубликованного интервью Аликакос задает вопрос архиепископу Исидору, зажигает ли он лампаду над Гробом Господнем перед тем, как туда спустится Патриарх. На что священнослужитель отвечает утвердительно: «Да, это так!». Примечательно, архиепископ Исидор решил рассказать правду о снисхождении благодатного огня в Иерусалиме по собственному желанию.

Опубликованное интервью вызвало бурные эмоции, как в греческом обществе, так и в Иерусалимском патриархате. При этом церковь требовала от автора книги «Искупление – о святом свете» моральной компенсации в размере 700 тысяч евро.