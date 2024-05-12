Российские туристы стали все больше выбирать в качестве отдыха Абхазию. Причем пожелания многих отдыхающих – проживание в отелях с питанием «полный пансион» и «все включено». Однако популярные туристические места в Абхазии имеют небольшое количество подобных отелей. По итогу, на многие даты все номера в подобного типа отелях оказались забронированными.

Спрос на туры в Абхазию с пометкой «все включено» вырос на российском рынке практически в два раза. Причем подобные путешествия в 3 раза популярнее туров с проживания в отелях, предоставляющих только завтрак. Но Абхазия может похвастаться всего десятью отелями с питанием «все включено» и порядка сорока пяти гостиниц с «полным пансионом».

Прогнозируется, что в период с июля по август в отелях подобного типа будет наблюдаться дефицит мест. Заблаговременно загрузка этих объектов же составляет 70-80%. А есть даже отели, в которых были распроданы все места заранее на самые популярные даты.