Лолита Милявская признала, что петь на сцене гораздо лучше, чем работать в огороде. Именно поэтому она в ближайшее время намерена вернуться к концертной деятельности.

«Так надоело уже! Лучше заниматься музыкой! Скоро представлю вам трек, записанный еще до Нового года. А второй трек просто сумасшедший», — пообещала она поклонникам в социальных сетях.

Лолита после участия в «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой 20 декабря была вырезана из эфиров. Ее юбилейный тур по России отменили, поэтому певице оставалось только уйти в домашние дела. Сперва она показывала поклонникам, что занимается уборкой, а затем опубликовала видео с города у своего дома в Болгарии.

Сейчас у нее от повышенного давления лопнули сосуды, поэтому сильно распух глаз. Но как только певица вылечится, она тут же появится на сцене.