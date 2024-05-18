Резидент шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов до 2006 года служил в полиции и даже получил звание старшего лейтенанта. Однако ради работы на ТВ он распрощался с мечтой стать следователем.

17 мая Постовалов отметил свое 43-летие. Его родные по отцовской и материнской линии служили в полиции, поэтому не было ничего удивительного в том, что и Роман поступил в Уральский юридический институт МВД России в Екатеринбурге.

Именно в институте Постовалов начал играть в КВН за команду «Срочный вызов». После окончания вуза он остался работать там же, в воспитательном отделе, поэтому смог реализовать себя в творческой сфере, не отрываясь от основного рода деятельности.

В 2006 году он появился в Comedy Club Eburg Style, а его через год – в «Убойной лиге» и «Смехе без правил». Затем Романа пригласили «Уральские пельмени», где он работал в качестве автора, а в 2016 году дебютировал на сцене.

О своей личной жизни артист предпочитает не распространяться. Еще в институте он влюбился в работавшую там девушку Соню, на которой впоследствии и женился. Дочь Соня появилась на свет в 2014-м. Сейчас Постовалов проживает под Екатеринбургом с семьей, но часто бывает в Москве на съемках.