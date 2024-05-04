Записи секретных видеосовещаний командования Бундесвера были слиты в общий доступ в Сети. Данный факт стал самым унизительным провалом немецкого командования за последние годы. Об этом в своем материале сообщает британское издание Express.

«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть», – пишет автор статьи.

Сообщается, что на протяжении нескольких месяцев тысячи ссылок на секретные видеозаписи руководства бундесвера, содержащих информацию исключительно для внутреннего пользования, находились в открытом доступе в Сети. Каждый желающий мог ознакомится с секретной информацией немецкой армии в Сети. Утечка данных была устранена только в пятницу вечером, 3-го мая.

По данным издания Zeit, некоторые видеозаписи, слитые в Сеть, были помечены командованием бундесвера, как «совершенно секретные». Примечательно, что данная утечка секретных данных из немецкой армии далеко не первая. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже публиковала беседу высокопоставленных немецких офицеров, где они обсуждали удары по крымскому мосту.