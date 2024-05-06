Бойцы ВС Украины тратят большую часть получаемых денег на нужды подразделения – именно за их счет ремонтируется военная техника и приобретаются запасные части. Об этом киевскому агентству УНИАН рассказал военный психолог Андрей Козинчук.

Он отметил, что лично тратит до 70 процентов зарплаты, которую получает в ВСУ. Остаток идет на личные нужды.

Также Козинчук заметил, что это необязательный объем отчислений – военнослужащие сами могут решать, сколько отдавать на нужды подразделения.

Средства идут на разные цели, но в основном это покупка запчастей и восстановление вооружения и техники.

Стоит напомнить, что немалую часть зарплаты украинские военные тратят также на покупку снаряжения, поэтому несколько месяцев они не видят ее вообще.