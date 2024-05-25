На Украине стремительно распространяются слухи об исчезновении президента Владимира Зеленского. Все началось с очередного видеообращения украинского лидера, в создании которого заподозрили нейросеть, передает “Московский комсомолец”.

Пользователи специально проверили скриншот изображения Зеленского с видео на специальном сервисе, который сообщил, что оно могло быть изменено либо сгенерировано искусственным интеллектом.

В связи с этим сразу начали появляться вопросы, а где вообще находится Зеленский, если вместо него видео записывает нейросеть. На данный момент в Офисе президента Украины не отреагировали на эти слухи.

25 мая в Telegram-канале Владимира Зеленского появилось несколько видеообращений. В одном из них он говорит о ситуации в Харькове.