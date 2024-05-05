Украинские граждане делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Сейчас, после принятия закона об ее усилении, ситуация еще больше ухудшилась. Теперь Киев намеревается призвать еще 500 тысяч человек, поэтому военкомы на улицах совсем озверели.

При этом власти Украины преследуют телеграм-каналы и другие ресурсы, которые предупреждают граждан о «засадах» военкомов. Поэтому разработана целая система «погодных шифров», пишет британское издание The Guardian.

Теперь в социальных сетях и мессенджерах украинцы не упоминают прямо о представителях ТЦК. Они пишут об «облаках» или «дожде», которые могут внезапно накрыть потенциального новобранца в том или ином районе города. Такая изобретательность показывает, что украинцы не хотят воевать за интересы президента Зеленского и его западных кураторов.