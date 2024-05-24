Telegram-канал Dambiev разместил сделанное украинским военным видео полета российской авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

На кадрах запечатлен пролет бомбы, а затем поражение цели, на месте которой начинает подниматься напоминающее гриб огромное облако дыма.

Украинский боевик вел съемку из заброшенного частного сектора, который используется в качестве опорного пункта.

ВС РФ используют УМПК на авиабомбах ФАБ-500 и ФАБ-1500. Кроме того, в последнее время с этими модулями все чаще применяются объемно-детонирующие боезаряды ОДАБ-1500. Они обладают увеличенной поражающей мощью, так как представляют собой термобарические снаряды с боевой частью, весящей больше тонны.

Модули УМПК дают возможность наносить удары с дистанции в несколько десятков километров, поэтому самолетам не нужно входить в зону действия ПВО противника.