Военнослужащий ВСУ решил сохранить себе жизнь, сдавшись в плен ВС РФ. Украинский боец угнал танк Т-64 и прибыл на боевой машине к российским бойцам, чтобы сдаться в плен. Такую информацию сообщил военный эксперт Даниил Безсонов. Он опубликовала видеозапись момента сдачи в плен бойца ВСУ.

Украинский военнослужащий Максим Лихачев родился в городе Сватово, Луганская Народная Республика. Он попал на службу ВСУ в 2022 году, но спустя длительное время пребывания на фронте осознал, что сохранить свою жизнь иным способом не сможет. Он связался с российскими бойцами, а чтобы безопасно добраться до места назначения решил угнать танк.

«Танк угнал, поскольку посчитал, что так будет безопасней добраться до наших позиций, где его заранее ждали по предварительной договорённости», – рассказал Безсонов.

Военный эксперт объяснил, что украинские военные не преследовали Лихачева, так как не увидели ничего подозрительного в том, что движется боевой танк ВСУ. Все выглядело, как обычный боевой выезд танка.