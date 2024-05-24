Украинский танк пытался сравнять с землей ангар со своими военнослужащими в районе Урожайного, однако сделать это ему не дали российские военные. Они бросились спасать пленных и решили эту задачу.

На видео, опубликованном телеканалом «Звезда», российские штурмовики Тихоокеанского флота берут ангар, который ВСУ использовали в качестве опорника. Там находилось пятеро военных, которые не стали сопротивляться и сложили оружие.

Однако ВСУ решили уничтожить ангар, отлично зная, что там остались украинские же бойцы. Для этой цели был задействован танк. На кадрах видно, что он подъезжает к ангару и открывает огонь по своим, но российские штурмовики отражают эту атаку. Затем они спасают пленных, которые оказались под развалинами.