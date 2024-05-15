Украинский военнопленный, который принадлежал к неонацистской группировке «Братство» (запрещенная в России террористическая организация), рассказал, как осуществлялась подготовка боевиков.

По его словам курс обучения занимал три недели. При этом две из них нацисты проводили в учебных классах, изучая тактику и тактическую медицину. Также им читали различные лекции, в том числе, и об используемом в боевых действиях вооружении.

Третья неделя проводилась на полигоне, где боевики учились применять полученные знания на практике.

Ранее в плену ВС РФ оказались боевики нацбатальона «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Они рассказали, что прятались в блиндаже, однако российские военные забросали опорный пункт гранатами. Нацистам ничего не оставалось, кроме так сложить оружие.