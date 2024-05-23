Украинский истребитель МиГ-29 был уничтожен на аэродроме Авиаторское, расположенного под Днепропетровском. Российские силы поразили вражескую боевую машину ударом «Искандера». Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала Figtherbomber, опубликовав видеозапись момента поражения самолета ВСУ.

На видео, сделанном разведывательным БПЛА, можно рассмотреть стоящий на аэродроме самолет, а через мгновение уже виднеется столб дыма. Чтобы нанести удар по украинскому истребителю Миг-29 российские военнослужащие использовали ракету «Искандер-М». Контрол осуществлялся разведывательным дроном «Орлан-10».

Отметим, что удары ВС РФ по украинским аэродромам уже носят систематичный характер. Кроме того, российские силы не позволяют истребителям ВСУ выполнить свое боевое задание по атаке российских территорий. В начале мая многоцелевыми истребителями Су-30СМ ВКС РФ во время патрулирования в зоне СВО была пресечена попытка авиации ВСУ подняться в воздух. Экипажи российских истребителей обнаружили боевые машины противника и уничтожили их.