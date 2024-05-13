Группировка ВС РФ «Север» приступила к окружению Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил депутат областного совета Александр Скорик.

Он сообщил также о сложных позиционных боях в городе. ВС РФ ведут интенсивный огонь, используя артиллерию и авиацию, подавляют украинские огневые рубежи. Весьма активно для этой цели используются планирующие авиабомбы, после ударов которыми вперед идут штурмовые подразделения.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об эвакуации из региона 6 тысяч гражданских. Осуществляется она на Чугуевском и Богодуховском направлениях.

ВС РФ не только наступают, но и создают проблемы Киеву с переброской дополнительных сил к Харьковскую область. Они таким образом уничтожают резервы, а также перемалывают войска, которые оказывают сопротивление в Волчанске и других населенных пунктах.