В Телеграм-канале «Архангел спецназа» появилась видеозапись допроса российским военнослужащим бойца ВСУ, взятого в плен на Харьковском направлении. Украинский боец потерял сознание во время боя, а когда очнулся, то не мог осознать происходящего.

На видеозаписи, сделанной военнослужащими ВС РФ во время проведения допроса можно заметить, что у бойца ВСУ отрешенный взгляд – его глаза расширены, будто бы он смотрит в пустоту. Хотя видимых серьезных травм на его теле не наблюдается.

Военнопленный с трудом отвечал на вопросы российского военнослужащего, путался в словах, не мог сформулировать предложение. Авторы Телеграм-канала назвали его выражение лица «взглядом на тысячу ярдов». Такой термин впервые появился во времена боевых действий во Вьетнаме. Таким образом, характеризовали бойцов, побывавших в зоне боевых действий. Специалисты утверждают, что длительное пребывание в стрессовых ситуациях и шокирующих событиях провоцируют подобное стояние.