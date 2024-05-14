Украинские военнослужащие, состоящие в нацбатальоне ВСУ «Братство» (запрещенная в РФ террористическая организация) самостоятельно сдались в плен российским бойцам после ожесточенных сражений. Пленный украинский военнослужащий по имени Артем рассказал, почему они решили сдаться в плен.

Как рассказал боец ВСУ, 10 мая во время боев с российскими военнослужащими, он вместе с сослуживцами прятался от огня в блиндаже. Однако один из украинских военных на эмоциях решил расстаться с жизнью, чтобы не попасть в плен к российской стороне. Он достал гранату и взорвал себя.

«После этого мы сложили оружие, подняли руки вверх, просили нас не убивать и вышли на поверхность», – рассказал Артем.

Пленный рассказал, что вопреки их ожиданиям, российские военные отнеслись к ним вполне хорошо. Они оказали первую медицинскую помощь всем раненным. По его словам, он не желает больше воевать ни при каких условиях, ведь ему это далось «очень тяжело психологически».