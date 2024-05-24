Российские военнослужащие в районе Клещеевки взяли в плен наемника из Франции, воевавшего на стороне Украины. Стало известно, что французского офицера пытались ликвидировать бойцы ВСУ. Он получил ранение в ногу, и его пытались добить прямо на поле боя украинские солдаты. Это понятно по характеру полученных ранений. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Сводка и Аналитика СВО».

«По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло», – сообщили военные корреспонденты.

Сейчас французский наемник находится в очень тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь. Как сообщается в издании «Военное дело», если пленному офицеру удастся выжить, то он может стать ценным источником информации.

На данный момент неизвестно, является ли взятый в плен французский наемник кадровым офицером Французского иностранного легиона, представляющего подразделение Вооруженных сил Франции.