ВСУ устанавливать реактивные системы залпового огня «Град» на морские беспилотные аппараты «Sea Baby», которые неоднократно использовались для атак на Севастополь. В Сети появилось видео испытаний безэкипажного катера с такой РСЗО на борту.

Тестирование производилось на суше. На кадрах видно, что пусковая установка стреляет одновременно несколькими 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Из того, что катер установлен на снег, можно сделать вывод, что испытания осуществлялись еще зимой.

Ранее стало известно, что ВСУ могут производить запуск надводных полупогружных дронов с гражданских морских судов.

О боевом применении безэкипажных катеров, оснащенных пусковыми установками РСЗО «Града» на данный момент информации нет.