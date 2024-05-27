Российские штурмовые подразделения группировки «Запад» активно продолжают наступательную операцию по направлению Купянска. Уже были освобождены от контроля противника населенные пункты Ивановка и Берестовое. Такую информацию сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, активные сражения продолжаются в районе Степовой Новоселовки.

Как сообщил военный эксперт Юрий Подоляка, ВС РФ взяли под контроль Ивановку, после чего начали продвигаться на северо-запад к Степовой Новоселовки. По словам эксперта, ВСУ значительно ослабили свои оборонительные позиции, так как в ходе боевых сражений потеряли значительную часть техники и личного состава. Кроме того, украинские войска утратили контроль над стратегически важными высотами в районе Котляровки и Кисловки.

«Противник не оказывал устойчивого сопротивления, что значительно упростило продвижение наших войск», – подчеркнул Подоляка.

Также в районе Берестового в плен сдалось порядка 70-ти украинских военнослужащих.