Сбежавшего после начала СВО в Соединенных Штаты актера Андрея Бурковского заметили во Франции, на Каннском кинофестивале. Актер появился на красной дорожке с командой режиссера Кирилла Серебренникова.

Последний представил на фестивале фильм «Лимонов, баллада об Эдичке», который журналистка Ксения Собчак, также засветившаяся на этом мероприятии, назвала лучшим в карьере Серебренникова.

Бурковский уехал в США в декабре 2022 года. Он перевез в Штаты семью и продолжает заниматься актерской деятельностью.

В 2023 года он сыграл в постановке Chekhov in the Chelsea вместе с Сюзанной Шадковски из сериала «Сплетница» и моделью Анной Росляковой. Также в марте Бурковский рассказал, что был приглашен в театр на Бродвее для участия в спектакле «Наш класс», а в феврале сыграл первую серьезную роль в драматической постановке.