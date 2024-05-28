В пятницу, 24 мая, полиция города Бриджпорт в штате Западная Вирджиния, США, задержала 33-летнюю учительницу Кортни Рэнкин за совращение несовершеннолетнего.

Педагог соблазнила 17-летнего ученика, пригласив его к себе домой. Он сам обратился в полицию, сообщив, что подобное случалось неоднократно. В результате правоохранители инкриминируют любвеобильной учительнице от 10 до 15 эпизодов совращения школьника.

Все встречи проходили у педагога дома. Рэнкин после ареста вышла под залог. Она сразу же уволилась из школы.

В США в последние годы фиксируется все больше преступлений, связанных с совращением несовершеннолетних юношей учителями. Совсем недавно появились, к примеру, сообщения о педагоге религиозной школы, которая соблазнила 15-летнего ученика.