Американское издание Medicalxpress опубликовало итоги многолетних наблюдений ученых за людьми, находящимися при смерти. Как выяснили специалисты, находясь в предсмертном состоянии, человек не сразу теряет свои ощущения. Это происходит поэтапно.

Когда человек умирает, то его организм начинает «выключать» все функции в определенном порядке. Сначала пропадает чувство голода, затем человек больше не испытывает жажды. После того, как человек утратил уже способность говорить и видеть, у него еще остаются слух и осязание. Эти ощущения умирающий человек теряет последними.

Специалисты предполагают, что описываемый людьми, пережившими клиническую смерть, яркий свет – это своеобразная реакция головного мозга на утрату своей активности. Из-за стимуляции различных участков полушарий, вызванной критическим состоянием организма, происходит более четкое восприятие света зрительной корой. Именно это ощущение люди называют «светом в конце тонелля».