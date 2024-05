Группа международных ученых смогла выяснить причину возникновения аномальных участков с теплой водой в Тихом океане, оказывающих разрушительное воздействие на морские экосистемы. О раскрытии феномена теплых «капель» пишет в своем материале журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Используя метод компьютерной симуляции, ученым удалось установить, что за формирование теплых «капель» в Тихом океане отвечает сокращение выбросов аэрозолей в Китае. Выбросы диоксида серы в КНР сократились примерно на 70% в период с 2006 по 2017 годы. Данная практика позитивно сказалась на качестве воздушной среды в Китае, однако стала ключевым фактором в формировании аномальных теплых «капель» в Тихом океане.

По словам исследователей, быстрое сокращение выбросов аэрозолей в атмосферу приводит к возникновению аномалий в системе циркуляции воздушных масс. Это приводит к нагреву поверхности Тихого океана в данных аномальных зонах.