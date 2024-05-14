Военнослужащие из состава 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ приступили к штурму позиций украинских сил, расположенных в городской застройке населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«После массированных ударов по позициям врага ивановская 98 дивизия ВДВ перешла к новому этапу наступления на стратегически важный город за Артемовском», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Российские штурмовые группы ведут ожесточенные боевые действия в жилой застройке микрорайона Новое (Канал). Наступлению российских сил предшествовала массированная артподготовка по позициям противника. По информации военных пабликов противника стало известно, что штурмовые группы ВС РФ также продвигаются в районе дач, расположенного к северу от микрорайона Канал.

Еще одна группа российских сил продолжает наступательную операцию в заказнике Ступки-Голубовские-2 и в Ивановском лесу, чтобы взять Часов Яр в полукольцо и вынудить противника отступать.