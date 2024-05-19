Боец из Уфы с позывным «Брюс» спас своего командира и всю роту, попавшую под артиллерийский обстрел ВСУ.

Его сослуживец «Журналист» рассказал, что военнослужащий до мобилизации работал водителем автобуса в «Башавтотрансе». Когда началась спецоперация, он хотел попасть на фронт добровольцем, однако ему отказали из-за возраста. «Брюс» не отчаялся, а продолжал ходить в военкомат.

В результате после изменения условий контрактной службы он все же попал на фронт в марте 2023 года.

«Зимой рота полка выдвинулась за линию боевого соприкосновения. Движение засёк вражеский беспилотник. Враг атаковал с воздуха. Рота залегла в воронке. Стихли разрывы, бойцы начали двигаться дальше по-пластунски. Деревья были наполовину скошены интенсивным огнем. Скрыться невозможно. Летали дроны-камикадзе. А тут еще и украинский танк начал стрелять по роте. У “Брюса” за спиной был командир. Третий прилёт был особенно близок. “Брюс” успел крикнуть командиру: “Ложись!”, а сам прикрыл его собой», – сообщил «Журналист».

Сам «Брюс» в том бою получил серьезные ранения, вся левая сторона его тела была обездвижена. Однако после госпиталя он вновь вернулся в зону СВО. Сейчас боец служит в подразделении связистов-линейщиков, которые часто оказываются на горячих участках фронта.