Внезапно выпавший в Тюмени снег погрузил город в 9-бальные пробки. Самые большие заторы из-за непогоды образовались в центральной части города. Карта города в сервисе «Яндекс.Пробки» окрасилась в красный цвет из-за образовавшихся заторов.

Вечером 3-го мая в Тюмени начался сильный снегопад из-за чего на дорогах города образовались длинные заторы из автомобилей. Самые большие пробки образовались в центральном районе города и на Московском тракте. Водители, которые пытаются проехать с района Зареки в центральную часть города, также стоять в длинных пробках.

Длинные заторы были замечены также на улицах Пермякова, Монтажников, Максима Горького и Профсоюзной. В районе Областной больницы №2 также образовались пробки. В ближайшие дни синоптики обещают похолодание в Тюмени до -1 градуса по Цельсию.

ГИБДД Тюменской области предупреждают водителей о сложных погодных условиях на автомобильной дороге «Тюмень – Ханты-Мансийск». Водителям рекомендуют двигаться по трассе с безопасной скоростью.