Российские ВКС задействовали новые планирующие авиабомбы, которые станут серьезной проблемой для украинской ПВО. Издание The War Zone уточняет, что речь идет о межвидовых боезарядах Д-30СН.

Эти бомбы сбросил истребитель-бомбардировщик Су-34 на позиции ВСУ в Харьковской области. Противовоздушная оборона не справилась с их отражением. Американские эксперты уверены, что об этих боезарядах мы теперь будем слышать все чаще.

«Похоже, что это оружие прочно укоренилось в российском арсенале, что создаст дополнительные проблемы для украинских операторов противовоздушной обороны, находящихся в тяжелом положении», – отмечают аналитики.

УМПБ более совершенны в сравнении с ФАБами, оснащенными модулями планирования и коррекции. К их преимуществам относятся увеличенная дальность поражения целей и улучшенная аэродинамика. Кроме того, они оснащаются как спутниковыми, так и инерциальными головками самонаведения.

Еще одной особенностью является возможность запуска Д-30СН с наземных установок «Торнадо».