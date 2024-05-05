В России стремительно растет интерес к Дагестану и курортам Каспийского моря. На данный момент самыми популярными из них являются Каспийск, Махачкала и Дербент, пишет портал «Слетать.ру».

В результате исследований выяснилось, что спрос на Дагестан возрос в 2,2 раза только за минувший год.

Лучше всего отдыхать в Дагестане в летний сезон. В этот период стоимость номера в трехзвездочном отеле составит около 69 тысяч рублей на двоих, а в гостинице категории «4 звезды» – примерно 84 тысячи. Кроме того, нужно учитывать стоимость перелета туда и обратно.

В октябре, когда высокий сезон заканчивается, туристы могут рассчитывать на крупные скидки. Но вот погодные условия уже будут делом везения.

К минусам отдыха в Дагестане относят отсутствие отелей, предлагающих опцию «все включено». Имеется только завтрак, а вот все остальное – это забота самих отдыхающих.