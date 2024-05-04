В городе Виноградов в Закарпатье на Украине группа цыган высказала протест сотрудникам ТЦК (бывшие военкоматы), пытавшимся мобилизовать их односельчанина.

Мужчина приехал в город на рынок и попал в цепкие руки украинских военкомов. Цыгане не стали терпеть подобного и заблокировали военкомат Виноградова. Они привезли поврежденные авто и шины, намереваясь устроить акцию протеста.

По словам цыган, которые приводит портал «Страна.ua», военкомы пытаются мобилизовать мужчину, который болен и не годен для службы.

Издание также показало видео, на котором слышны хлопки светошумовых гранат либо звуки выстрелов. На месте уже работают правоохранительные органы, продолжаем отслеживать ситуацию.

Напомним, работники украинских ТЦК уже превратились в объекты ненависти, так как позволяют себе хватать всех подряд, жестоко избивать людей и ограничивать их свободу.