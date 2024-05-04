Президент Украины Владимир Зеленский объявлен российским МВД в розыск за тяжкие преступления перед человечеством. В частности, за приказ наносить удары по мирным городам Донецку и Белгороду, пояснил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

«Зеленский — преступник и перед украинцами, и перед россиянами. Прежде всего за то, что приказывает ВСУ наносить удары по гражданским объектам. Он прекрасно знает, что в Белгороде страдает мирная инфраструктура. Страдает мирный Донецк», — напомнил он в разговоре с корреспондентами News.ru.

Также Цеков заявил, что именно Зеленский развязал братоубийственное противостояние с Россией вместе с Североатлантическим альянсом.

Сенатор отметил, что Украина еще со времен распада Советского Союза проводит антироссийскую политику. И Зеленский продолжил эту тенденцию, обманув своих избирателей.