Популярный персонаж русских сказок Царевна-лягушка не был придумана фольклористом Александром Афанасьевым. Он позаимствовал идею в древней мифологии скифов.

Впервые девушка, обладающая волшебными силами, упоминается в древней мифологии скифской культуры. Ученые рассказали, что датируются рукописи скифов V в. н. э. Правда, есть одна оговорка – у скифов девушка была не лягушкой, а змеей. Да и статус у нее был другой. Волшебница была не лягушкой, а змеей. Однако и в русской сказке девушка-лягушка, и в мифах древних скифах девушка-змея умели сбрасывать кожу и превращаться из земноводного в красавицу.

Впервые миф о девушке-змее записал древнегреческий историк Геродот. В его записях упоминается девушка, которая обладала волшебными силами. Она была заключена в змеиное тело и являлась возлюбленной воина. Древних скифов так потрясла история Геродота, что они превратили девушку-змею в богиню. О поклонении древних скифов девушке-змее говорят многочисленные находки археологов. До Руси история добралась лишь к XVIII веку и в сильно измененной вариации.