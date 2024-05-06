В канадской провинции Квебек трое мужчин из одной семьи стали биологическими отцами для более чем 600 детей по всей стране, предлагая свои услуги в качестве доноров спермы. Об этом в своем материале сообщает CTV News.

Сообщается, что мужчины предлагали в Интернете свои услуги в качестве доноров спермы. Однако канадцы занимались данным видом деятельности без контроля со стороны Министерства здравоохранения Канады. Более 600 женщин воспользовались их услугами, откликнувшись на рекламу, распространяемую в Сети.

В результате журналистского расследования сначала стало известно двух мужчинах, а потом был найден и третий мужчина-донор. Примечательно, что все они оказались родственниками. Воспользовавшиеся их услугами женщины теперь обеспокоены здоровьем своих детей, поскольку у мужчин была выявлена заболевание печение, которое может передаваться по генам. Примечательно, что теперь более 600 детей в Канаде являются двоюродными братьями и сестрами друг другу.