Российские разведчики из состава 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александровской бригады «Черные гусары» устроили засаду на прибывший на новые позиции десант ВСУ. Противник были ликвидирован внутри БМП Bradley, не успев даже выйти из бронемашины. Об этом рассказывает командир Александровской бригады с позывным «Сенсей» в Телеграм-кагале «Черные гусары».

«Я отдал приказ трём ребятам закрепиться в лесопосадке. … В семь утра к их позиции подъехала “Брэдли” с десантом. Хохлы не знали, что в этом месте находятся мои бойцы. Когда “Брэдли” открыла десантное отделение, “Чел”, “Эссон” и “Беда” закинули туда гранату и в упор расстреляли весь десант», – рассказал офицер ВС РФ о подвиге российских разведчиков.

По словам «Сенсея», когда у российских разведчиков закончились патроны и они ушли на перезарядку, то выживший наводчик БМП Bradley занял место убитого водителя-механика и уехал к своим. Российский офицер отметил, что разведчикам с позывными «Эссен» и «Чел» – уже исполнилось 55 лет, а «Беде» – всего около полтинника. Однако несмотря на почетный возраст бойцы проявили героизм на поле боя, ликвидировав врага.