Экс-президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес действующего главы государства Джо Байдена, подвергнув критике его ораторские способности. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС.

«Не забывайте, что он не может связать двух слов, что он не может найти лестницы, которая ведет со сцены», – заявил Дональд Трамп во время своего выступления в городе Уайлдвуд в штате Нью-Джерси.

По его словам, обычно публичное выступление Джо Байдена длится всего полторы минуты, поскольку ораторские способности действующего президента далеки от идеала. При этом Трамп похвалил сотрудников Секретной службы, поскольку после каждого выступления Байдена они помогают ему не потеряться на сцене и уводят в нужном направлении.

Стоит отметить, что оскорбительные высказывания Трампа в адрес Байдена не противоречат законодательству США, поскольку Первая поправка к Конституции гарантирует свободу слова для каждого. Главное, чтобы личные высказывания не несли призывов к насилию и незаконным действиям.