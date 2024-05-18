Главная причина, по которой начался конфликт на Украине, заключается в том, что Соединенными Штатами управляют идиоты. Сейчас они могут спровоцировать и более серьезные последствия этого противостояния, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

В интервью телеканалу CNBC он заявил, что не удивится, если в ближайшие пять месяцев начнется Третья мировая война. В нынешнем руководстве страны большое количество некомпетентных людей, которые не способны не допустить такого исхода.

«Нашей страной управляют глупые люди», – заявил Трамп.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал Соединенные Штаты виновниками конфликта на Украине. Он отметил, что политика США напоминает затяжную холодную войну, которая лишь обостряет и без того сложную ситуацию на Украине.