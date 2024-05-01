Armormax Defence из Южной Африки сообщила о новинке. Изначально она была разработана для французских спецназовцев, но с недавнего времени появилась на рынке гражданских автомобилей, пишет Motor.

Инженеры Armormax Defence превратили классическую версию Toyota Land Cruiser в автомобиль TAC-6 – 6-колесный пикап, бронированный и вооруженный пулеметом. Милитари-модель выпускается в двух вариантах – с двигателем V6 на 4,2 л и V8 на 4,5 л. Пикап получил усиленные тормоза и мощные колесные диски.

В качестве дополнительных опций предлагается установка баков с водой, огнетушителей, пары запасок. На пикап монтируют пулеметную турель. Кузов покрывают броней. Грузоподъемность автомобиля – 4 т.

Стоимость гражданского пикапа Land Cruiser 79 Series с пулеметом начинается от $81,5 тыс. С броней – плюс $67,8 тыс.