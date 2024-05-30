Украинцы предпочитают утонуть в реке Тиса на границе с Румынией службе в ВСУ, рассказало издание The Economist. Авторы публикации отмечают, что этот водоем уже получил зловещее название «река смерти».

Западные журналисты напомнили, что на данный момент зафиксировал 31 случай гибели украинцев в Тисе. Однако ежедневно эту реку успешно переплывают до 40 человек, которые оказываются на спасительном румынском берегу.

Авторы публикации пообщались с одним из проводников, который приводит группы уклонистов к реке тайными тропами. По его словам, в Румынию успешно перебрались 96 человек. Сколько украинцев воспользовались этим путем спасения от мобилизации, пока неизвестно.

Ранее также сообщалось о попытках уклонистов с Украины перебираться в Румынию через горы. Там также имеются смертельные случаи.