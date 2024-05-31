Популярная телеведущая и продюсер Тина Канделаки похвасталась своим внешним видом в социальных сетях. В свои 48 лет она выглядит очень молодо и свежо. Поклонники часто интересуются у знаменитости, каким образом ей удается сохранять молодость, какие процедуры она делает для ее продления, какие занятия спортом она предпочитает.

Недавно один из подписчиков решил поинтересоваться у журналистки, что ее мотивирует заниматься спортом. В качестве ответа Тина опубликовала свой снимок из спортзала.

«Отражение в зеркале. Я вижу результаты, и они меня мотивируют», – написала Канделаки.

На фото 48-летняя телеведущая предстала в черном топе с вырезом в зоне декольте и облегающих черных лосинах, подчеркивающих стройную фигуру. В качестве обуви знаменитость остановила внимание на белоснежных кроссовках.

Ранее Тина Канделаки поделилась с поклонниками информациях о посещаемых ею косметологических процедур. Телеведущая призналась, что она неоднократно уже ходила на процедуру лазерного омоложения Clear and Brilliant, использовала микротоки и RF-лифтинг. Знаменитость призналась, что благодаря этим процедурам ее кожа выглядит просто идеально.