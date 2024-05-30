Американское издание The War Zone прокомментировало заявления украинских военных и экспертов об установке на безэкипажные катера Sea Baby реактивных систем залпового огня «Град». Они отметили, что никакой существенной пользы такая модернизация не принесет.

О таком технологическом решении сперва заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, а затем и глава СБУ Василий Малюк. Они назвали модернизированные надводные дроны гораздо более мощными, но на деле это не так.

Журналисты пояснили, что единственная польза от такого усовершенствования – возможность нанесения ударов по береговым территориям в тех районах, до которых невозможно добраться по суше. Однако покупать для этой цели катера за сотни тысяч долларов – непрактичная идея.

Кроме того, РСЗО «Град» никогда не считались точным оружием, они и на суше работают по площадям. С моря же, где носитель системы качается на волнах, попасть в какую-либо конкретную цель будет невероятно сложно.

Авторы также обратили внимание на то, что ВСУ хоть и показали испытания надводного дрона с РСЗО «Град», но качество видео не выдерживает никакой критики. Поэтому считать кадры подтверждением эффективности вооружения не следует, вряд ли она будет слишком высокой.