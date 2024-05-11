Отрезавший мужчинам гениталии и снимавший весь процесс на видео 46-летний норвежец Мариус Густавсон был приговорен к пожизненному заключению в Великобритании. Об этом в своем материале сообщает издание The Sun.

Гражданин Норвегии создал сайт, на котором публиковал видеоролики с процессом кастрации мужчин. Посетители сайта должны были платить за просмотр видеоконтента. При этом на портал норвежца было подписано более 23 тысяч человек. Мариус Густавсон успел получить около 300 тысяч фунтов стерлингов (около 35 миллионов рублей) дохода с демонстрации видеороликов.

Норвежцу помогали снимать и выкладывать видео в Сеть несколько сообщников. На опубликованных на портале видеороликах мужчина замораживал своим «пациентам» ноги, а затем отрезал гениталии, иногда поедая их на камеру. Отрезанные пенисы Густавсон хранил у себя дома в холодильнике. Во время обыска у него дома был обнаружен и его собственный пенис, который норвежец отрезал себе четыре года назад.