Экс-спикер Палаты представителей в Конгрессе Нэнси Пелоси настаивала на отмене участия действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. Об этом в своем материале сообщает издание The Hill.

«Сама я бы никогда не рекомендовала выходить на сцену с Дональдом Трампом», – цитирует издание заявление Нэнси Пелоси.

По ее словам, несмотря на свой взгляд на ситуацию, она поддерживает решение президента Байдена все-таки принять участие в предвыборных дебатах. Нэнси Пелоси подчеркнула, что выбранный Джо Байденом формат будущих президентских дебатов является «вполне хорошим».

Бывший спикер Палаты представителей в Конгрессе объяснила, что ее мнение основывается на опыте предвыборных дебатов Дональда Трампа с Хилари Клинтон в 2016 году и с Байденом в 2020 году. Пелоси отметила, что экс-президент Трамп часто перебивает своих оппонентов во время дискуссии, оказывая таким образом излишнее давление.