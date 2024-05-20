Портал Super взял интервью у телеведущей Леры Кудрявцевой и поинтересовался происхождением слухов о том, что она намерена стать гражданкой Румынии.

Такие слухи действительно появились в Сети. Авторы публикации даже выкладывали скриншоты, которые якобы подтверждали желание Кудрявцевой получить румынский паспорт. Но Лера опровергла эту информацию.

Она призвала журналистов «не страдать фигней» и не выдумывать новости о ней на ровном месте.

Также Кудрявцева заявила, что сообщения о подаче документов на получение иностранного паспорта – это всего лишь сплетни, не имеющие под собой никаких оснований.

Ранее телеведущая столкнулась с целым рядом проблем. В прошлом году ее квартиру затопило, затем Кудрявцева заявила в Сети о разводе с мужем, а в феврале 2024-го сломала ногу и оказалась в больнице.