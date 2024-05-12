Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по гражданскому объекту в Донецке. 11-го мая украинская армия обстреляла ресторан Paradise. Кадры с последствиями террористической атаки со стороны ВСУ были опубликованы на портале телеканала «Звезда».

На опубликованных кадрах можно увидеть, что здание ресторана получило серьезные повреждения. Фасад постройки, двери, мебель и остекление были разрушены осколками и взрывной волной. На месте обстрела были обнаружены осколки предположительно от реактивных снарядов системы HIMARS. По предварительной информации в результате обстрела погиб один человек.

Момент прилета по ресторану в Донецке был запечатлен на видео журналистами, которые готовили репортаж об автопробеге в честь Дня республики, который отмечают в ДНР. По данным СЦКК, украинская армия нанесла ракетный удар по жилому сектору в Ленинском районе Донецка во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики.